Conte non trova le chiavi del M5s

L’Avvocato non riesce a risolvere la lite legale con Casaleggio e, per prendere il controllo del M5s, tenta la via del ricorso al Garante per Privacy. Ma può l'Authority contraddire il tribunale di Cagliari su una problema civilistico?

Sono ormai passati tre mesi da quando Beppe Grillo gli ha consegnato il M5s, ma Giuseppe Conte non trova ancora le chiavi. “Abbiamo predisposto tutto per partire, siamo pronti” dice da parecchie settimane, ma l’ex premier non riesce ad aprire la scatoletta in cui è rinchiuso il partito. Conte è sempre impelagato nella contesa giuridico-burocratica in cui il M5s si è trovato da un lato per la furbizia di Davide Casaleggio, che fece firmare a Luigi Di Maio uno statuto che assoggettava il movimento alla sua Associazione Rousseau, dall’altro per l’incompetenza di Vito Crimi e della classe dirigente grillina che hanno lasciato, caso unico al mondo, il primo partito del paese, senza un rappresentante legale.