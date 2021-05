Di Maio si fa i conti

“Deve essere compiuto ogni sforzo per evitare un’estensione del conflitto. E’ quindi cruciale che le parti si astengano da ogni atto di violenza, provocazione e incitamento all’odio”, ha dichiarato Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri non si riferisce allo scontro tra M5s e Associazione Rousseau, ma alla guerra tra Israele e Hamas. Da quando, 16 mesi fa, togliendosi la cravatta si è dimesso da capo politico del M5s, Di Maio non si occupa più delle beghe di partito ma solo di questioni di politica internazionale. Ieri, alla Camera, durante l’informativa su Medio oriente e Libia ha indicato la strada per arrivare a una soluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese e l’altro ieri ha incontrato il ministro degli Esteri iraniano Zarif per parlare del dossier nucleare, due questioni che al momento sembrano meno incasinate della surreale disputa tra M5s e Davide Casaleggio.

