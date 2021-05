L'ultimo Papa straniero

Il sospetto che Enrico Letta non fosse un cavaliere jedi, per dire la verità, lo avevo già da qualche tempo. Ma la certezza me l’ha data lui martedì scorso, a “Cartabianca”, quando ha difeso con queste parole il suo sfortunato tentativo di alleanza con il Movimento 5 stelle alle prossime amministrative, e in particolare a Roma, dopo tanti solenni incontri con Giuseppe Conte: “Io credo che rispetto a queste cose conti molto il tentare, il provare, il capire là dove è possibile e là dove non è possibile”. Il maestro Yoda avrebbe replicato stizzito: “No. Provare no. Fare o non fare. Non c’è provare”. È anche vero, però, che il maestro Yoda non aveva mai dovuto vedersela con i dirigenti del Pd. E quelli ci provano sempre.

