Il populismo non fa più paura

Ok, ma in che senso sdoganare? Tra le molte ragioni che fanno dell’Italia un paese interessante da osservare fuori dai nostri confini ce n’è una, decisiva, che prescinde dalla figura di Mario Draghi e che riguarda un fenomeno cruciale, che ha a che fare con l’incredibile evoluzione politica di alcuni partiti presenti nel nostro paese. I partiti in questione sono quelli a trazione populista. E l’elemento che mai come oggi merita di essere messo a fuoco, sine ira et studio, per quanto possibile, ha a che fare con un tema che rende l’Italia centrale in Europa anche su questo fronte: lo sdoganamento definitivo dei populisti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni