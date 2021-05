Crosetto: "Noi senza candidati? La politica ormai è per chi non ha nulla da perdere"

"Chi vuole fare il sindaco deve dare per scontato di entrare in un girone dantesco. La gente considera i politici degli schiavi da pagare poco. Per questo ho lasciato il Parlamento". Parla l'ex deputato di FdI

Erano l'ultimo appiglio per i partiti a caccia di risolutori, uomini e donne al posto giusto nel momento giusto per fare della politica una branca del management. Erano. Perché la stagione dei Guazzaloca, Albertini & Co. appare oramai un detrito del passato. Non replicabile. Al punto che il centrodestra a meno di sei mesi dalle amministrative non ha ancora un candidato unitario di coalizione né a Milano né a Roma, dopo i dinieghi di Albertini (sempre lui) e Bertolaso. Eppure solo cinque anni fa, nel capoluogo lombardo Salvini, Meloni e Berlusconi schierarono il manager Stefano Parisi dopo essersi fatti soffiare Beppe Sala, che era stato segretario generale del comune con Letizia Moratti, dal centrosinistra. Perché adesso coloro che hanno avuto successo nella vita, rifuggono l'agone politico?