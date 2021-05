Salvini cerca uomini d'impresa a Milano e Roma, ma non li trova

Il ritiro di Gabriele Albertini e Guido Bertolaso, e ancora prima di Letizia Moratti, a Roma e a Milano, ha per il momento trasformato quella che si configurava come una gara elettorale “tra vecchie glorie” di centrodestra e “burosauri” di centrosinistra in un placido pascolo dei soli e rassicuranti uomini di partito del Pd. Già non era entusiasmante prima. Figurarsi adesso. A Roma la candidatura più probabile della sinistra è quella di Nicola Zingaretti mentre l’alternativa di freschissimo apparato, qualora l’ex segretario non possa, è quella di Roberto Gualtieri, l’ex ministro dalemiano dell’Economia nel governo del Bisconte.

