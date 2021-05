"La destra sostenga Carlo Calenda a sindaco di Roma". Parla Marcello Pera

Roma. Un pensatore ce l’hanno. Si chiama Marcello Pera. E’ l’ex presidente del Senato, professore di Filosofia. Ha militato in Forza Italia. Non ha più cariche da difendere. Salvini e Meloni cosa aspettano ad ascoltarlo? Offre la bandiera che li può davvero unire. Quale sarebbe? “Una riforma della Costituzione. 75 membri competenti a lavorarci”. Per fare cosa? “Le riforme che il parlamento non ha mai potuto fare. Ci abbiamo provato sempre. Successi mai”. Mario Draghi non basta? “Ha un altro compito. E’ il migliore che si potesse scegliere. Dopo di lui c’è solo il precipizio”. La destra perché guarda ancora ad Albertini e Bertolaso? “Non è guardare indietro ma guardarsi dentro”. La proposta? “A Roma, ma è una mia opinione libera e privata, se la destra non trova un candidato nel suo recinto deve avere il coraggio di alzare lo sguardo. Carlo Calenda sarebbe senza dubbio un ottimo candidato”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni