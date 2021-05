Titti Di Salvo (Pd) ci spiega perché ha molti dubbi sul ddl Zan

"Il sospetto che qualcuno voglia alimentare lo scontro in maggioranza c'è. E poi è un errore inserire le donne nelle categorie da tutelare", ci dice l'ex parlamentare

“Una legge serve, è un fatto di civiltà, ma deve essere una buona legge”, parla così al Foglio Titti Di Salvo, donna di sinistra, sindacalista e parlamentare fino al 2018, prima in Sel e poi nel Pd. “Chi come me solleva obiezioni sul testo Zan è mosso da un unico obiettivo: migliorare la legge perché sia una buona legge. Il nostro paese deve dotarsi di una normativa specifica contro la transomofobia, la attendiamo da venticinque anni. Mi chiedo tuttavia perché il testo sia stato calendarizzato soltanto ora”.