Il lungo inseguimento di Conte alla leadership del M5s

Tutti lo aspettano, tutti lo invocano: il M5s freme, ma anche il Pd inizia a sbuffare perché l'intesa per amministrative è bloccata. Così l'ex premier non riesce a diventare un neo leader

Lo aspetta Nicola Zingaretti, ma senza farci troppo conto, per capire se può candidarsi a Roma. Lo attende – ma senza eccessiva ansia – anche Virginia Raggi per farsi dire “brava che ti ricandidi a Roma”. Pure Enrico Letta, segretario del Pd, da settimane gira clessidre con paziente fiducia e comprensione. Giuseppe Conte è il signor “sto arrivando”, “ci sono quasi”, “eccomi”. I nuovi inquilini del Nazareno sanno ormai di avere un amico in eterno ritardo.