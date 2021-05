Se un giudice commissaria il M5s

La Corte di appello di Cagliari, dove è in corso una causa per contestare l’espulsione dal M5s della consigliera regionale Carla Cuccu, ha respinto il ricorso di Vito Crimi, perché non è ritenuto legittimo rappresentante del partito. L’argomento usato è che la decisione presa con l’avallo della piattaforma Rousseau era quella di dare vita a un comitato direttivo collegiale, che invece non è mai stato costituito perché nel frattempo è maturata l’ipotesi di conferire a Giuseppe Conte il ruolo di guida politica.

