Fuori gli italiani dall'Italia

La Rai non funziona? Fuori i partiti dalla Rai. Il Csm è una cloaca? Fuori i magistrati dal Csm. Il Cts non ci piace? Fuori gli scienziati dal Cts. E così via espellendo, mettendo alla porta, cacciando, sognando una palingenesi che funziona per sottrazione. La porta, insomma, come soluzione italiana a tutti i guasti. Non va? Fuori!

