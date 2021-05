Salvini: "Riforma Rai? Chiedete a Letta o Di Maio, che hanno piazzato direttori improbabili"

E a proposito del caso Fedez: "Gli ho proposto di incontrarmi, già prima del concertone, per un confronto pacifico. Ma non mi ha risposto"

"Ho proposto a Fedez di vederci, già da prima del 'concertone', ma non mi ha risposto", dice Matteo Salvini. Che ne approfitta per dare una stoccata anche a Matteo Renzi: "Mi piacerebbe un confronto pacifico con il rapper, con o senza telecamere, nel suo attico o all'autogrill", dice, in relazione all'incontro del leader di Italia viva con l'agente dei servizi Marco Mancini all'autogrill.

La Lega potrebbe appoggiare la proposta del M5s per riformare la Rai? "I Cinque stelle hanno conquistato, insieme al Pd, ogni angolo, ogni scantinato e posacenere in Rai. Sentire parlare di partiti in viale Mazzini Letta e Di Maio, che hanno piazzato alle direzioni di reti e tg personaggi improbabili e in alcuni casi ignoranti... Facessero un esame di coscienza. Io ho governato un anno, nei due anni successivi chiedete conto a qualcuno'altro. La vicenda Rai Tre, ad esempio, è tutta interna alla sinistra. Chiedete a Letta o a Zingaretti".

La Lega è pronta a chiedere delle modifiche al ddl Zan, maper ora Salvini non si sbottona: "Ce le ho qui in mano, pronte da depositare. Una cosa alla volta, adesso vado a parlare di agricoltura".