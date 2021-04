Caro Giuliano, quella di Ciro Grillo è molto peggio di una notte brava

Il problema del branco e lo stupro denunciato "troppo tardi": i gargarismi sul garantismo, cari libbberali, metteteveli dove non batte il sole

Durante una notte d’estate, quattro maschi figli di papà con casa a Porto Cervo, alcol, chissà che altro e senza supervisione adulta, si sono divertiti, con l’incoscienza e la voglia di baldoria, tipiche della tarda adolescenza, con due ragazze. Quattro maschi, due femmine. “Una notte brava, nulla più” tuona trionfante il grande intellettuale europeo fondatore del Foglio. La ragazza che denuncia pare abbia avuto un primo rapporto, forse consenziente con Ciro Grillo. (Ci sono maschi che vedono un “sì” in ogni “no”; l’ambiguità verso l’atto sessuale è congenita specie nelle adolescenti ma non solo.) La psicologia e la sessualità femminili sono notoriamente assai più delicate e complesse di quelle maschili. (Come disse una mia vecchia amica un po’ ruvida, “O te o il radiatore, fa lo stesso”).