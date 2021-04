Cosa pensano le donne del M5s del video di Grillo

"La dignità della donna va sempre difesa", dice Elisabetta Maria Barbuto. Lezzi scappa senza commentare, ma c'è anche chi sminuisce la gravità delle parole del fondatore del Movimento: "Abbiamo migliorato il codice rosso nelle sedi istituzionali, è quello che conta"

In principio, accelerano tutte il passo. Poi c'è chi tira dritto, come Barbara Lezzi, chi "da donna si sente comunque garantita", Rosalba Cimino e Francesca Flati, "perché Grillo ha parlato da padre ma valgono gli emendamenti al codice rosso presentati dal Movimento 5 stelle in sede istituzionale". Chi esita, per poi appellarsi "alla riservatezza delle indagini in corso", Federica Dieni.

E chi invece supera l'imbarazzo e dice "che non è plausibile ipotizzare una reazione del genere, perché la dignità della donna va sempre difesa". Così Elisabetta Maria Barbuto lo dice senza giri di parole: "Posso capire che quel video sia stato dettato da un momento di impulso. Però io non lo condivido".