Caro Bettini, il BisConte è caduto per ragioni politiche palesi, non per manovre oscure

L’Italia è un paese importante, per noi che la abitiamo ovviamente, e anche per gli stati partner europei, per alleati e avversari, per grandi corporation e gruppi di interesse istituzionali e non. Quando cambia il governo, tutti ascoltano, guardano, si fanno un’opinione su formule, persone, combinazioni politiche, possibili conseguenze. Da tempo, all’atto del passaggio dal BisConte a Draghi, eravamo osservati speciali, prima per la fottutissima occorrenza del primo governo populista e antieuropeo nell’Europa occidentale, poi per la riconversione lenta e contraddittoria a qualcosa di meno eccentrico con l’alleanza sinistra-grillini e l’emarginazione della destra a guida salviniana. Naturale che si sia guardato con attenzione da ogni dove a come si disponeva il meccanismo della crisi, durata alcuni mesi fino all’esito noto e connotato dall’arrivo di una grandissima e conosciutissima personalità di livello europeo e internazionale alla guida dell’esecutivo. Ma dove sta non dico la cospirazione, ipotesi sommamente ridicola, ma anche solo la pressione irresistibile dei poteri forti nazionali e internazionali che ha portato al cambio, secondo l’ipotesi tirata fuori in un manifesto di area politica dal mitico Goffredo Bettini?

