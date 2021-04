Provenzano: “De Luca ed Emiliano? Seguano il piano nazionale per i vaccini”

Il vicesegretario del Pd al Foglio: "Stiamo con il governo. Non esistono Repubbliche autonome"

"Stiamo con il governo. Non esistono Repubbliche autonome. Sui vaccini si segue il piano nazionale. Vale per la Lombardia come per la Campania". Lo dice al Foglio il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano, in risposta alle polemiche innescate dalla decisione di alcuni governatori di procedere autonomamente rispetto agli indirizzi dell'esecutivo. Solo ieri, ad esempio, il presidente della Campania Vincenzo De Luca si era detto pronto a contraddire le disposizioni del piano Figliuolo, che impongono le vaccinazioni solo in base alla fascia anagrafica (terminate alcune categorie primarie come gli operatori sanitari pubblici e privati e gli insegnanti di scuole e università). De Luca vorrebbe, ultimate le somministrazioni ai fragili, procedere nei confronti di alcune categorie economiche che possano permettere la graduale riapertura delle attività. Mentre in Puglia è ancora in vigore un'ordinanza firmata dal presidente Michele Emiliano che permette alle famiglie che ne facciano richiesta di usufruire della didattica a distanza. Questo nonostante il governo con l'ultimo decreto abbia sancito il ritorno generalizzato nelle aule per gli studenti delle scuole primarie e dell'infanzia. Ragion per cui il presidente Draghi sarebbe intenzionato a impugnare l'ordinanza (negli ultimi giorni si è cercato di analizzarne con i tecnici del Dagl la praticabilità).

Anche l'ex sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa si era schierata, solo poche ore fa, con l'impuntatura di De Luca, considerata sbagliata "sia nel merito sia politicamente". Adesso arriva la presa di posizione di un big dei dem come il vicesegretario ed ex ministro per il Sud Provenzano.