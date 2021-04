Cosa rischia il Pd di Letta lasciando a Salvini la battaglia sulle riaperture

Per provare a essere un partito popolare capace di guardare al futuro il Partito democratico oggi ha due strade da scegliere. La prima strada è quella del partito della nostalgia, la seconda quella del partito del futuro. Prima Letta mostrerà con chiarezza da che parte vuole stare e meglio sarà per l’Italia

A un mese dall’arrivo di Enrico Letta alla segreteria del Pd, il Partito democratico si trova di fronte a un dilemma importante: cosa può fare di concreto il nuovo segretario per evitare che per il Pd la stagione del cambiamento coincida con un passaggio dal partito Ztl, ovvero il partito della zona a traffico limitato, al partito Zfe, ovvero il partito della zona a fighettismo esasperato? La domanda non è solo retorica ma è legata ad alcune questioni che giorno dopo giorno iniziano a presentarsi sempre con maggiore puntualità in cima alla lista delle problematiche del Pd.