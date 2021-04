La fine del cattivismo

Il cattivismo non paga più, lo strepitismo non rende più, il trucismo non va più di moda, il caciarismo è finito fuori stagione, i migranti non sono più uno spauracchio, molti avversari sono diventati amici, l’Europa è meno maligna rispetto a qualche anno fa e a due mesi dalla nascita del governo Draghi succede così che uno degli azionisti di maggioranza di questo esecutivo, uno dei più importanti, si trovi in una condizione non troppo diversa da quella messa in scena in una fantastica gag dal comico Pasquale Petrolo, detto Lillo, in una esilarante serie tv distribuita in questi giorni da Amazon Prime (“Lol: chi ride è fuori”). La gag è quella in cui Lillo interpreta un improbabile supereroe di nome “Posaman” il cui unico potere coincide con la capacità di cimentarsi in pose diverse ogni volta che viene detto il suo nome. Sotto questa prospettiva, Salvini, a oggi, è senz’altro il Posaman della politica italiana per una ragione che emerge in modo plastico in ogni occasione in cui, di fronte alle parole di Mario Draghi, il leader della Lega appare sempre di più agli occhi dei propri elettori come un supereroe senza poteri, capace cioè di mostrare solo la sua posa da supereroe.

