Il Fatto, Boschi, Gelli, la P2 e i deliri

Il Fatto quotidiano ha un rapporto particolare con Licio Gelli. Si tratta, con tutta evidenza, del morto a cui nella storia del giornalismo un quotidiano ha dedicato più prime pagine su vicende di attualità: dalle riforme istituzionali a quelle elettorali, dalla riforma della Rai a quella della magistratura, non c’è operazione politica che non sia influenzata dal fu Gran Maestro della P2. Di tutti questi complotti, l’ultimo svelato dal quotidiano di Travaglio è davvero il più surreale e paranormale. Si tratta della presunta operazione occulta che avrebbe fatto cadere il governo Conte. Titolo: “L’uomo di Gelli alla Boschi: ‘1 milione di voti se cacci Conte’”. Il protagonista, che avrebbe svelato a Report l’intrigo, è un certo Gianmario Ferramonti che sarebbe un “uomo di Gelli” in quanto avrebbe “passato gli ultimi quattro Capodanni a Villa Wanda, assieme a lui”. Quindi ha ereditato i superpoteri del Venerabile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni