Il governo vara una task-force sulle crisi aziendali, ai sindacati non basta

Ex Ilva, Whirlpool, Leonardo, JWS Piombino: il presidio al ministero dello Sviluppo economico. "C'è chi deve ricevere ancora lo stipendio di dicembre, non possiamo più aspettare". L'appello dal mondo del lavoro

Circa 200 lavoratori e lavoratrici oggi si sono ritrovati sotto il ministero dello Sviluppo economico per rappresentare le principali crisi industriali aperte in Italia, tra cui Ex Ilva, Whirlpool, Leonardo, JWS Piombino. Al termine dell'incontro con il ministro Giancarlo Giorgetti e il suo collega del Lavoro, Andrea Orlando, i segretari dei sindacati dei metalmeccanici hanno riportato l'esito ai lavoratori. L'impressione è che la strada sia ancora lunga. Sull'ex Ilva, Francesca Re David, segretaria generale della Fiom, ha confermato a breve l'ingresso dello Stato, con 400 milioni.