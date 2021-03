Gli aiuti alla ripresa non sono un regalo

Cinquemilaseicentottantatré. Sono i miliardi messi in campo dagli Stati Uniti per contrastare la crisi economica nata con la pandemia. Una manovra bipartisan, iniziata con Donald Trump e continuata da Joe Biden. Una potenza di fuoco impressionante, che rappresenta circa il 25 per cento del pil americano. L’economia statunitense è stata sommersa di dollari presi a debito per finanziare gli aiuti economici e oliare il motore dell’economia in vista della ripresa. Per capirci, solo con l’ultimo intervento di Biden da 1.900 miliardi di dollari le previsioni di crescita degli Usa sono più che raddoppiate secondo l’Ocse per il 2021. In Europa siamo stati più cauti. L’Eurozona, secondo una stima della Bce, ha speso fino a ora una cifra corrispondente a circa il 5 per cento del proprio pil per sostenere il sistema economico. In attesa del Next Generation Eu, che da oggi al 2026 varrà altri 5 punti di pil. Benché le percentuali impallidiscano rispetto a quanto fatto dagli Usa in solo un anno, si tratta comunque di un gran passo in avanti rispetto al 2009, quando di fronte alla più grave crisi dal 1929 i paesi dell’Eurozona spesero solo l’1 e mezzo per cento del loro reddito.

