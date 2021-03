Alleati e fighetti: perché la sfida di Letta va oltre il Pd

Prima la soglia di smarrimento, poi quella di sbarramento. Le prime due settimane di Enrico Letta come segretario del Pd sono state convincenti: sono state strattonate le correnti del partito, sono stati cambiati i vertici della segreteria, sono stati sostituiti i capigruppo, sono state premiate diverse donne nelle posizioni apicali, sono stati offerti segnali di discontinuità su temi importanti come quelli economici, sono stati lanciati messaggi nuovi su questioni delicate come quella dell’allargamento della tenda e sono state tracciate sul terreno di gioco dell’identità del partito delle linee di demarcazione non banali. Il Pd è più deciso di un tempo nel provare a essere il partito dell’agenda Draghi e sembra essere diventato anche consapevole del fatto che un partito in via di trasformazione come la Lega non va semplicemente combattuto ma va prima di tutto sfidato – nella consapevolezza che almeno per il momento la stagione dei pieni poteri non c’è più e che almeno per il momento non c’è più neppure la stagione dell’anti europeismo.

