Meno chiusure e più vaccini. Draghi vuole i dati per riaprire e allentare le restrizioni

Strategia del premier: monitorare la curva delle vaccinazioni regionali in vista del nuovo decreto e decidere se allentare le restrizioni. Previsto balzo vaccinazioni per metà aprile. No alla retorica "va tutto male"

È passata un’idea che per Palazzo Chigi è un’idea tutta sbagliata. E’ quella che si proverà a capovolgere. C’è un racconto di un paese che “non trova vaccini”, “indietro sulle somministrazioni” che ha finito per coprire “un approvvigionamento soddisfacente”, una “campagna che malgrado alcune sacche sta funzionando”. Si comincerà dunque a comunicare (e registrare) i dati delle vaccinazioni regione per regione. Per la prima volta ci sarà un contatore che non è quello della catastrofe, ma dei vaccinati. I numeri degli immuni accanto a quelli che abbiamo imparato a temere. Un “attento monitoraggio” che servirà a valutare se è doveroso mantenere le restrizioni, ma senza escludere la possibilità di allentare.