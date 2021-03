Dopo la pandemia e queste sanzioni “c'è una nuova consapevolezza sulla Cina”, ci dice Lia Quartapelle

Le sanzioni cinesi contro l’Ue, sproporzionate e aggressive, segnano un prima e un dopo nei rapporti tra l’Unione europea e la Cina. “E’ la prima volta che vengono messe sanzioni da parte della Cina contro individui in Europa”, dice al Foglio Lia Quartapelle, responsabile Esteri del Partito democratico e membro della commissione Esteri della Camera. “Fa impressione la scelta degli individui, quella di colpire l’accademia, che nell’Ue è il luogo più libero, e il Parlamento, ma anche per esempio la figura della commissione Diritti umani. Noi con le nostre sanzioni colpiamo funzionari dello stato, loro da una parte la rappresentanza popolare, e dall’altra professionisti che operano nel mondo della ricerca e dell’accademia. Questo sottolinea la distanza tra la concezione cinese del mondo e la nostra”, dice Quartapelle. “Tuttavia, a me sembra che colpendo il mondo dell’accademia abbiano sostanzialmente confermato il lavoro di analisi e ricerca di chi è stato sanzionato. E colpendo alcuni rappresentanti eletti, certi parlamentari che si sono espressi in modo critico nei confronti della Cina, in realtà hanno dato forza alle loro denunce”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni