La vera sfida di Draghi

Dopo la notizia di ieri che riguarda AstraZeneca, "che ovviamente va contestualizzata, spiegata bene, perché i casi non sono evidenti, le correlazioni non sono del tutto lineari", il presidente del Consiglio Mario Draghi "ha un compito importante: quello di rassicurare rispetto a quello che è percepito al momento come un possibile problema, quello di AstraZeneca e governare la difficoltà delle persone nell'affrontare questa fase, questo mese in particolare", ha detto il direttore Claudio Cerasa questa mattina a Omnibus su La7.

"Draghi è arrivato con l'idea di essere l'uomo che riportava l'Italia a una stagione di normalità, o comunque di progressiva normalità, mentre oggi a marzo del 2021 ci troviamo di nuovo in una situazione di semi lockdown, con le scuole di nuovo chiuse, con zone rosse quasi ovunque, con la paura per qualcuno del vaccino e con una situazione di disagio e di preoccupazione".