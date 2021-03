Cosa ci insegna la bellissima foto di Mattarella allo Spallanzani

Le prime pagine dei giornali di oggi, con ogni probabilità, dedicheranno ampio spazio a una foto molto potente diffusa ieri mattina dal Quirinale. La foto è quella che avrete visto anche voi: l’immagine del presidente della Repubblica seduto sereno in uno stanzone anonimo dell’ospedale Spallanzani di Roma mentre, in mezzo ad altre persone della sua età, attende con pazienza la prima dose del suo vaccino. Il capo dello stato aveva annunciato già mesi fa la sua intenzione di volersi vaccinare “solo dopo le categorie a rischio maggiore, che debbono avere la precedenza” e non c’è dubbio che le tempistiche scelte da Sergio Mattarella per ricevere il vaccino siano state dettate dalla volontà di far passare un messaggio importante, finalizzato unicamente a dimostrare che vaccinarsi deve essere un diritto e non un privilegio. Eppure, nello stesso istante in cui ci si ferma un attimo a osservare la potenza di quell’immagine, non si può non notare un altro dettaglio molto importante di quella foto. Che non ha a che fare con il soggetto (cioè Mattarella) bensì con i fruitori di quell’immagine (cioè i cittadini), molti dei quali saranno probabilmente portati a considerare come doveroso vedere il capo dello stato mettersi in fila come tutti gli altri, aspettare il proprio momento come tutti gli altri, attendere il proprio turno come tutti gli altri, andare in ospedale come tutti gli altri e, in definitiva, comportarsi come se fosse un cittadino come tutti gli altri.

