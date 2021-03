"Sulle bancarelle va seguita la Bolkestein". L'Antitrust scrive a Draghi e a Giorgetti

E’ il primo banco di prova del governo. Anzi la bancarella. Con una lettera – che il Foglio è in grado di mostrare – il garante dell’Antitrust Roberto Rustichelli scrive al premier Mario Draghi e al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti affinché l’esecutivo rispetti la direttiva Bolkestein sulla concessione dell’aree per il commercio al dettaglio. L’ultimo decreto Rilancio – governo Conte – ha prorogato le concessioni in scadenza al 2032 in barba alle leggi europee e ai criteri di concorrenza. Forte del pressing del M5s e della Lega.

