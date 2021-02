Alfieri (Pd): "Salvini ora deve rinnegare il salvinismo per sostenere Draghi"

La soddisfazione del Pd dopo il discorso del nuovo premier al Senato: "Il nostro europeismo è un sentimento profondo. Chiunque aderisce a questo governo ora è chiamato ad abbracciarlo"

"Assolutamente in sintonia". Alessandro Alfieri, senatore Pd, esce dall'aula di Palazzo Madama e scandisce con esattezza le sue parole. "Il discorso del presidente Draghi è stato apprezzabile e apprezzato, dal nostro gruppo. Un discorso alto, concreto, che ha declinato in maniera esemplare il valore dell'europeismo, che è l'asse portante dell'agenda dell'esecutivo. Ma per noi l'adesione convinta all'Europa non è un principio dell'ultima ora, è un convincimento profondo. Semmai va preso atto che è Matteo Salvini a dover ammettere, come magistralmente ha spiegato il premier, che aderendo a questo governo riconosce l'irrevocabilità dell'euro e la necessità di una cessione di sovranità dei singoli stati a favore di una sovranità condivisa a livello europeo. Bisogna insomma che Salvini archivi il salvinismo, per aderire convintamente a questo governo"

Pubblicità