Da Macron alla Merkel. Gli auguri delle cancellerie europee a Draghi

Il nuovo governo parte con gli endorsement dei partner europei

La nascita del governo Draghi ha avuto subito una vasta eco all'estero, con le cancellerie europee che si sono affrettare a dichiarare il proprio sostegno al'esecutivo guidato dall'ex presidente della Bce. "Auguro a Mario Draghi ogni bene! Italia e Germania collaborano per un'Europa forte e unita e per un multilateralismo che offra ai nostri giovani un futuro migliore", ha dichiarato Angela Merkel tramite la portavoce del governo tedesco. Del resto, la special relationship che lega due dei principali attori europei è di lunga data, capace di ingenerare anche un certo fastidio nelle frange più euroscettiche della politica tedesca.

I miei migliori auguri a Mario Draghi! Insieme, Italia e Francia hanno tanto da fare per costruire un'Europa più forte, più solidale e un nuovo multilateralismo, per offrire ai nostri giovani un futuro migliore. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 13, 2021

Mentre attestati di stima provenivano, nelle stesse ore, anche da Parigi. "I miei migliori auguri a Mario Draghi! Insieme, Italia e Francia hanno tanto da fare per costruire un'Europa più forte, più solidale e un nuovo multilateralismo, per offrire ai nostri giovani un futuro migliore", è stato il messaggio, postato su Twitter, dal presidente francese Emmanuel Macron. Una connessione che, come avevamo raccontato sul Foglio, affonda le sue radici nel periodo della presidenza della Banca centrale europea. E che però secondo qualcuno potrebbe costituire un motivo d'inquietudino per l'inquilino dell'Eliseo. Che ammira il suo omologo italiano ma teme che potrebbe soffiargli il ruolo di simbolo del rinascimento europeo dopo la pandemia. Anche considerando che Draghi quest'anno si troverà a presiedere il G20.

Anche da Londra arrivano gli auguri. Quelli del primo ministro Boris Johnson, che su Twitter scrive: "Congratulazioni a Mario Draghi per aver prestato giuramento come nuovo primo ministro italiano. Non vedo l’ora di lavorare insieme a stretto contatto nel 2021 mentre ospiteremo il G7, voi ospiterete il G20 e co-ospiteremo la Cop26". E pure da Madrid il premier Pedro Sanchez ha voluto mandare un messaggio: "Auguri al Presidente del Consiglio Mario Draghi. Confidiamo che il nuovo governo italiano affronterà le sfide che il suo Paese e tutti gli Stati europei abbiamo davanti a noi. Italia e Spagna continueranno a lavorare insieme per la ripresa e il futuro dell'Europa".

E se dalle istituzioni europee, in virtù dell'esperienza accumulata da Draghi negli anni a Francoforte, ci si aspettava una presa di posizione, l'avallo all'azione del nuovo governo non si è fatto attendere. "La sua esperienza sarà una risorsa straordinaria non solo per l'Italia, ma per tutta Europa, soprattutto in un momento così difficile. Pronta a lavorare presto insieme per la comune ripresa e per una Ue ambiziosa", ha scritto su Twitter il presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. "Congratulazioni al Presidente del Consiglio Mario Draghi per la formazione del nuovo governo in Italia. non vedo l'ora di lavorare di nuovo con Mario Draghi per la ripresa e il futuro dell'Europa!", è stato invece il messaggio di Charles Michel, presidente del Consiglio europeo.