Il governo Draghi ha giurato. Lo scambio della campanella a Palazzo Chigi. Nel pomeriggio il primo cdm

Tutti gli aggiornamenti sulla prima giornata del nuovo governo in carica

Alle 12 i ministri del governo Draghi sfileranno al Quirinale, per giurare davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e insediarsi ufficialmente. "Un gran governo del cambiamento", come l'ha definito il direttore Claudio Cerasa. Con queste caratteristiche: "Scommette sugli europeisti, marginalizza gli estremismi, premia i moderati, punta sull’efficienza, valorizza il compromesso, disarma il conflitto, responsabilizza i partiti, non abusa dei tecnici e in definitiva offre agli osservatori l’immagine di un governo interessato a occuparsi un po’ meno dei capri espiatori e un po’ più delle soluzioni".

Pubblicità

Dopo il giuramento e le foto di rito, in un Quirinale blindato per le regole anti Covid che quest'anno vietano l'accompagnamento di familiari e parenti, ci sarà il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo presidente del Consiglio, con lo scambio della campanella (in questo caso si avvicenderanno Giuseppe Conte e Mario Draghi). Nel pomeriggio, poi, è già stato fissato il primo Consiglio dei ministri della nuova compagine governativa.

La diretta