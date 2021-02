Il governo Draghi è un modello di come si passa dal populismo all'antipopulismo

"C'era il rischio che il governo di tutti fosse il governo di nessuno, e invece Draghi con Mattarella ha trovato un equilibrio che permette di responsabilizzare i partiti", dice il direttore Cerasa ospite ad Agorà

"C'era il rischio che il governo di tutti fosse il governo di nessuno. E invece Draghi, insieme a Mattarella, ha trovato un equilibrio che permette di responsabilizzare i partiti, premiare i non estremismi e gli europeismi", dice il direttore Claudio Cerasa ospite ad Agorà, su Rai 3. "Il segno della discontinuità è in alcuni elementi importanti. Si passa dalla cultura cultura Bonafede al modello Cartabia. Quindi non è un governo che avrà una trazione giustizialista".

"L'Italia in questo momento - ha aggiunto il direttore - è un modello in Europa di come si passa dal populismo all'antipopulismo".