Il M5s alla prova di Draghi. E Renzi lancia l'operazione simpatia: "Dobbiamo convincere i grillini dubbiosi"

"Chi ha rapporti con grillini vada personalmente alla ricerca di un pacato ragionamento. Uno per uno sui grillini dubbiosi", dice il leader di Iv ai suoi. La paura per i numeri al Senato. Lo scouting dei ministri contiani per bruciare super Mario e andare a votare. L'attesa della mossa di Di Maio

"Uno per uno sui grillini dubbiosi". Eccolo, l'ordine di scuderia di Matteo Renzi. A qualcuno deve aver ricordato un po' l'operazione "scoiattolo": quella specie di missione che il Cav., nel dicembre del 2018, affidò ai suoi parlamentari durante lo scambio di auguri natalizi. "Ognuno di voi cerchi un grillino e lo convinca a mollare il governo fallimentare di Giuseppe Conte", disse all'epoca Silvio Berlusconi. E ora che gli eventi sono compiuti, dopo la defenestrazione del fu avvocato del popolo da Palazzo Chigi, è il leader di Iv ad assegnare un incarico simile ai suoi deputati e senatori. C'è da assicurare a Mario Draghi i numeri di una maggioranza solida, possibilmente ampia. "E quindi non c'è spazio per la polemica, adesso", spiega Renzi. "Potremmo rivendicare la vittoria facendo la ola", gli dicono i suoi, ansiosi di intestarsi il merito dell'operazione. Lui però nicchia, predica cautela. E spinge tutti i suoi a suonare un'altra campana, con gli ex alleati del M5s. "Chi ha rapporti con grillini vada personalmente alla ricerca di un pacato ragionamento: deve vincere l’Italia, non il risentimento. Uno per uno sui grillini dubbiosi".