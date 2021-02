Renzi cerca discontinuità reale sul Conte ter. "Ma con Draghi faremmo un servizio al paese"

Quando nel tardo pomeriggio Davide Faraone si allontana un attimo dal tavolo per aggiornare i suoi colleghi sullo stato del confronto, si capisce subito che non è lì che bisogna guardare, alle riunioni in corso a Montecitorio, per capire come procede la trattativa. “Abbiamo ottenuto un’apertura sulla revisione del reddito di cittadinanza e sull’ampliamento politiche attive del lavoro”, prova a esultare il capogruppo dei renziani al Senato. Subito fermato, però, dalla perplessità dei suoi. “Ma almeno Parisi e Tridico saltano?”, si chiedono i parlamentari di Iv. E Faraone: “Abbiamo chiesto seri interventi su Inps e Anpal, ma M5s non molla”. E lo stesso stallo si registrerà di lì a poco su molti degli altri temi toccati: dalla scuola alla campagna vaccinale. Perfino sul Mes, dopo tanta strada si ritorna al solito punto: con la Boschi che chiede di capire le regioni della contrarietà del M5s, spalleggiata in questo suo incalzare dai dem Delrio e Marcucci, e i grillini Crippa e Licheri che suonano la solita litania: “Per noi il Mes non è un’opzione praticabile”.

