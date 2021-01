Conte a Crimi: "Devi riaprire a Renzi". Ma il M5s va in tilt. Ursula può diventare una soluzione

La strambata doveva essere netta perché grossa era la paura. E infatti di buon mattino Rocco Caslino - lo stesso che all’indomani dell’apertura della crisi, era il 12 gennaio, tampinava i parlamentari grillini perché condividessero l’hashtag #MaiConRenzi - si attacca al telefono e detta il contrordine: “Ma vi pare che debba essere io a dirvi di non attaccare Matteo Renzi? Ma lo capite che lui ci serve per consentire a Giuseppe Conte di rimanere premier?”. Ce l’aveva con gli eletti del M5s che tempestavano i social d’improperi contro il senatore di Scandicci per la sua missione in Arabia Saudita.

