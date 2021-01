Battelli (M5s): "I responsabili non ci sono, bisogna riparlare con Renzi"

"Allargare la maggioranza all'interno di un perimetro chiaro per discutere di Recovery plan e piano vaccinale", ci dice il presidente della commissione politiche Ue della Camera

Sergio Battelli, presidente della commissione politiche Ue della Camera, come si sblocca la situazione? Riallacciando i canali con Iv?

"I numeri a oggi non ci sono: i responsabili non ci sono o non si sono ancora palesati. Questi sono i dati che posso commentare in questo momento".

E quindi?

"Credo che le forze parlamentari della maggioranza possano discutere su un patto di legislatura con due punti: Recovery plan e piano vaccinale".

Quale ruolo dovrebbe avere Italia viva in questo scenario?

"L'obiettivo principale è allargare la maggioranza all'interno di perimetro chiaro, con i due assi che ho appena illustrato. Se Italia viva accetterà questi patti potrà rientrare non essendo più determinante".