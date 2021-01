Così la Boschi rimuove Nencini dal gruppo. Ma il simbolo del Psi è una grana per Renzi

Che la rottura non debba essere stata troppo consensuale, lo dimostrano i modi e la solerzia. Perché erano da poco passate le dieci e venti di ieri, quando Maria Elena Boschi ha rimosso Riccardo Nencini dalla chat di Italia viva. Si era insomma appena conclusa la votazione sulla fiducia al Senato, con tanto di baruffa intorno alla moviola per stabilire se il leader del Psi avesse fatto in tempo oppure no a dare il suo responso, e già la Boschi, capogruppo alla Camera che sovrintende alle comunicazioni tra le truppe parlamentari tra Montecitorio e Palazzo Madama, prendeva provvedimenti per quel Sì offerto sull'altare del governo di Giuseppe Conte. E così, la presa di posizione della Boschi innescava tutta una serie di commenti non esattamente accomodanti di altri eletti renziani, come quello di Silvia Fregolent: "Gli avevamo chiesto di dircelo, almeno. Senza parole".

Pubblicità

Pubblicità