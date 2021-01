Buccarella annuncia il passaggio a Italia23, il "partito di Conte"

L'ex grillino andrà nel gruppo costituito al Senato per votare la fiducia al Conte bis

Pubblicità

Il senatore Maurizio Buccarella si iscriverà al gruppo parlamentare MAIE-Italia23, quello che dovrebbe raccogliere i cosiddetti responsabili che dovranno votare la fiducia al Conte bis. L'ex grillino, che era rimasto coinvolto nella storia delle mancate rendicontazioni e per questo era stato espulso, si trovava nel gruppo Misto: è uno dei primi a raccogliere l'invito fatto da Ricardo Merlo, deputato del MAIE e sottosegretario agli Esteri, che oggi ha annunciato la costituzione del gruppo MAIE-Italia23, di cui avevamo già parlato: era nato sotto forma di think thank che avrebbe dovuto accompagnare l'impegno politico di Giuseppe Conte.