Palazzo Chigi: "Se Renzi apre la crisi, impossibile un nuovo governo con Italia Viva"

Dopo il Consiglio dei ministri di stasera per licenziare il Recovery Plan, atteso il passo indietro dei renziani. Zingaretti: "I governi non si rilanciano mandandoli a casa"

Nessuno può davvero sapere, al di là dei più o meno sapienti esercizi di previsione, come andrà a finire la giornata di oggi. Quella che culminerà alle 21 e 30 con un Consiglio dei ministri chiamato ad approvare il Recovery Plan e che un minuto dopo, stando a quanto vanno ripetendo i diretti interessati nelle ultime ore, potrebbe portare alle dimissioni delle ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti: la prima manifestazione di una crisi di governo che da ipotetica e sempre sospesa si farebbe d'un tratto tangibile.

Era stata la stessa ministra Bellanova, capodelegazione di Italia viva nella maggioranza di governo, a dire al Foglio non più tardi di ieri sera che come potesse andare a finire il Consiglio dei ministri era troppo presto per prevederlo, visto che a poco più di 24 ore dall'appuntamento il piano sul Recovery "non è ancora arrivato sulla mia scrivania". E così i retroscena dei giornali e le chiacchiere informali, che tratteggiano una serie di scenari che vanno dal semplice rimpasto alle dimissioni del premier Conte alla parlamentarizzazione della crisi fino a una sorta di stasi imposta dalle esigenze di calendario, subiranno in ogni caso, per un verso o per il suo opposto, una sterzata nelle prossime ore.

Renzi: "Davanti a tutti questi morti come si fa ad aprire crisi? Non vogliamo più ministeri" (ore 12:10)

"A differenza di ciò che raccontano a reti unificate i cantori del pensiero unico, non c’è nessuna richiesta di poltrone, nessuna polemica pretestuosa, nessun atto irresponsabile. Quello che noi stiamo facendo si chiama POLITICA: studiare le carte, fare proposte, dare idee. Molti pensano che fare politica sia solo mettere un like. Noi in Italia Viva pensiamo che fare politica sia approfondire, studiare e poi decidere, non vivere di slogan e superficialità". Lo scrive Matteo Renzi nella sua e-news settimanale diffusa in mattinata, e dedicata alla particolare contingenza politica. "Leggo le veline di oggi sulla stampa: come si fa a aprire una crisi di governo con tutti questi morti? Io rispondo: davanti a tutti questi morti, noi non vogliamo più ministeri. Vogliamo più soldi per la sanità. È così difficile da capire?", aggiunge poco dopo il leader di Italia Viva.

Palazzo Chigi: "Se Renzi fa la crisi impossibile un nuovo governo con Italia Viva" (ore 11:55)

Se il leader di Iv Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi di Governo in piena pandemia, per il presidente Conte sarà impossibile rifare un nuovo Esecutivo con il sostegno di Italia Viva. È quanto trapela da fonti di Palazzo Chigi, che seguono di poco quanto enunciato dal capo reggente del Movimento cinque stelle Vito Crimi.

Zingaretti: "Provocare la crisi è un grave errore" (ore 10:35)

Sull'ipotesi di governo ha parlato in mattinata il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Il Pd continua a chiedere un rilancio di governo ma una cosa è chiedere di rafforzarlo un'altra è farlo cadere. Il Pd ha promosso il rilancio ma rilancio non è mandare a casa il governo o provocare una crisi che il 99% italiani non capisce. E' un grave errore politico e io lancio un appello al buon senso", ha detto intervenendo su SkyTg24. Inoltre per Zingaretti, una crisi di governo sarebbe "un errore anche a livello internazionale" perché "c'è il rischio che in Italia anche gli alleati di Trump tornino al potere". Il segretario non ha escluso il ritorno alle urne, scongiurato invece da Renzi: "Se c'è una forza che può presentarsi agli elettori tranquilla rispetto al risultato è proprio il Pd. Alle ultime elezioni vere, quelle regionali e comunali, era il primo partito".

Crimi: "Se Renzi ritira ministri no a un nuovo governo con Italia Viva" (ore 10:10)

"Se Renzi si rende colpevole del ritiro dei suoi ministri, con lui e Italia Viva non potrà esserci un altro governo. Esiste un limite a tutto. Se ora, nelle condizioni in cui siamo, qualcuno si chiama fuori e saluta la compagnia, per noi è fuori e resta fuori definitivamente". Lo ha detto all'Ansa il capo politico reggente del M5S Vito Crimi sulle ipotesi di crisi di governo. "Non si può abbattere la casa e poi fare un sorriso e dire che va tutto bene", ha aggiunto Crimi, con questo sbarrando le porte all'ipotesi di un reincarico di Conte con la stessa maggioranza di governo che ricomprenda anche Italia Viva.