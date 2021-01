"Da Palazzo Chigi solo post sui social e tanta pigrizia. Così non si va avanti". Parla Bellanova

Roma. Dà uno sguardo all’orologio prima di rispondere. “Sono le 20 e il piano non è ancora sulla mia scrivania. Ma di che intesa parliamo? No, direi che proprio non ci siamo”. Teresa Bellanova si fa scura in viso appena le si chiede se, visti anche i richiami del Colle, sul Recovery plan si possa considerare scongiurata la crisi. “Saprò dire qualcosa di più quando avrò letto la bozza. L’ultima che ho, tralasciando il bignamino di 13 paginette, risale al 7 dicembre. Qui è tutto un via vai di appelli a correre, come se il problema fosse Italia viva. L’unica ad avere veramente fretta e ad aver segnalato questioni di merito”.

