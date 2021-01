Crisi, Mattarella dice che la ricreazione è finita: prima di tutto si pensi al Recovery

Il capo dello Stato suona la campanella ai partiti (e in particolare a Renzi): prima della resa dei conti ci sono da mettere in sicurezza i fondi europei

Con i suoi modi, con i suoi tempi: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dice ai partiti della maggioranza che sì, ora la ricreazione è finita: prima della resa dei conti c'è da mettere in salvo il Recovery. L'opinione del Quirinale, la moral suasion, trapela dai quotidiani di oggi. Mattarella dunque spinge tutti, a partire da Italia viva, a non rompere adesso. Ad aspettare almeno di chiudere la pratica per il quale l'Europa ci guarda.

