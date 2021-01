Conte nel mirino, Orlando ai renziani: "Così sarà crisi, salviamo il Recovery almeno"

Italia viva contro Gualtieri: "Dal ministero dell'Economia provocazioni politiche". Poi il vice di Zingaretti sbotta. Il premier cerca Renzi tramite i suoi amici: "Non mi risponde. Gli ho già offerto quello che vuole": Poi prende tempo per un nuovo confronto

Quando Davide Faraone prende la parola, sono da poco passate le 19. E agli esponenti del M5s presenti al vertice si chiarisce subito il senso dell’incontro: “Sono venuti per rompere, non per trattare”, scrivono i grillini di governo che partecipano alla capidelegazione voluta da Giuseppe Conte per discutere la nuova bozza del Recovery plan.

Pubblicità

Pubblicità