Zingaretti: "Le elezioni anticipate sarebbero una sciagura"

"Le elezioni anticipate penso sarebbero una sciagura per l’Italia, in piena pandemia e con la voglia delle persone di lavorare, di riaprire imprese e aziende", ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti ospite di Start su Sky TG24. "L’Italia – ha spiegato – è il principale paese che beneficerà delle risorse europee. Nel momento di spendere andiamo a dire agli europei e al mondo che non siamo in grado e apriamo una crisi? Penso sarebbe un errore politico grave".