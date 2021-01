Il piano di Renzi contro Conte: "Sì tecnico in Cdm al Recovery, poi sarà crisi"

Sì, il Recovery sì. Anche Italia viva – dopo lo squillo del Quirinale – fa capire che la crisi ci sarà, ma dopo aver approvato il piano in Consiglio dei ministri con un sì tecnico. Ma un minuto dopo cosa accadrà? Le trattative per un Conte ter vanno avanti con tormento, così come la tentazione, mai abbandonata da Matteo Renzi, di cercare di sostituire il premier. Tutte dinamiche chiare a Palazzo Chigi: “Li prenderò per stanchezza: sarò anche un neofita della politica, loro avranno 30 anni di esperienza, ma io sono freschissimo”, si è sfogato il presidente del Consiglio al telefono con i gran visir del Pd.

