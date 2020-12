L'informazione come un bordello

Tom Kington, corrispondente del Times di Londra per l’Italia, è smarrito, dice che lo tira scemo il vizio del Corriere di riportare tutti i giorni per pagine e pagine, tra anticipazioni e propalazioni riservate, regole per la pandemia che non sono ancora state decise dalle autorità ma sono presentate come fatti. Per consolarlo, dico solo che l’altro giorno ho letto in un sommario di Repubblica “ipotizzate droghe per studenti e anziani”, naturalmente si trattava di deroghe ma la mia mente infodemizzata completamente si è sentita autorizzata a togliere la “e” e a leggere l’assurdo, un bonus droghe per studenti e anziani nel nostro universo informativo ci poteva stare.

