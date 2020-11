Milano e la Lombardia martoriate, servono i test di massa come a Bolzano

Il comune di San Pellegrino Terme, Bergamo, i test di massa li ha effettuati, come alcuni altri comuni della bergamasca, aderendo a una iniziativa scientifica guidata dal professor Massimo Galli, elaborata con l’Università degli Studi di Milano e l’Ospedale Sacco. Un tipo di screening differente da quello effettuato in Alto Adige, e che ora permette alla provincia autonoma di ipotizzare la revoca del lockdown (per ora è stata però confermata la zona rossa), o di quello effettuato in Slovacchia su oltre tre milioni di abitanti, o di quello annunciato ieri per la provincia dell’Aquila. Ma è la dimostrazione che i test si possono, e si devono, fare anche nella martoriata Lombardia.

