Viaggio nel sistema sanitario che non funziona più

Paradisi perduti. In tutto il mondo gli ospedali trasformati in aziende non hanno retto alla prova del virus

Il 3 dicembre 1967 in un incidente a Città del Capo perde la vita Myrtle Ann Darvall, mentre la figlia Denise, 25 anni, viene ridotta in stato di morte cerebrale e ricoverata all’ospedale Groote Schuur dove giace Louis Washkansky, 55 anni, colpito da un inguaribile male cardiaco. Al Groote Schuur opera Christian Barnard, brillante chirurgo quarantacinquenne specializzato in trapianti di organi, che vede in quella catena di sfortunati eventi l’occasione per la sua impresa più audace alla quale si preparava da tempo. Ottenuto il consenso dal padre di Denise, entra in sala operatoria e ne esce dopo nove ore annunciando che il cuore della giovane donna batte regolarmente nel petto di Washkansky. L’intervento riesce perfettamente, ma arriva la polmonite bilaterale e nella notte del 21 dicembre il paziente muore.

