Il Mes, i dissidenti grillini e la tensione perenne tra Di Maio e Conte

La lettera di protesta del M5s chiede il rinvio della ratifica del trattato. "Impossibile", dicono nel Pd. Il giallo dei fedelissimi del ministro degli Esteri che ritirano la loro adesione. "Se c'è Luigi e non c'è il premier, tra i destinatari, noi non ci stiamo". Nuovo vertice venerdì

Di certo c’è solo che sono tanti, per ora. O comunque assai più di quelli che ci si attendeva. La lettera che arriva sul tavolo di Vito Crimi, a ora di pranzo, reca in calce 58 firme: 42 deputati e 16 senatori. Non vogliono che si approvi o si ratifichi la riforma del Mes. Pretendono, di fatto, un improponibile veto italiano a Bruxelles, al Consiglio europeo del 10 dicembre. E, con ciò, mettono a rischio la maggioranza. Perché alla vigilia di quel Consiglio, Giuseppe Conte dovrà venire in Aula per ottenere un mandato dal Parlamento: e ben meno di 16 senatori basterebbero per mandare tutto a ramengo a Palazzo Madama.

