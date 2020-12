Iena e più Iena. Il caso Casaleggio jr e il fuoco "ex amico" contro il programma che ha anticipato l'antipolitica

Quando Le Iene precorrevano i tempi dell'agenda anticasta sulla scena pre-elettorale, e quando chiedevano all'ex inviato poi europarlamantare grillino Dino Giarrusso, ora contestato dal M5s per alcuni finanziamenti, di non fare campagna elettorale con il logo e il look tipico del programma

“Ieri ho ricevuto la visita delle Iene che si sono intrufolate nel cortile privato dell’ufficio…”. Comincia così il post con cui Davide Casaleggio, ieri, su Facebook, si lamentava del comportamento degli inviati del noto programma Mediaset, nei giorni successivi al cosiddetto “scandalo Philip Morris”, scoppiato dopo l’uscita di un articolo sul Riformista: “Mi avevano già contattato sabato e avevo dato disponibilità a un’intervista chiedendo loro di rivolgersi all’ufficio stampa per un appuntamento”, scrive Casaleggio, prendendosela con un metodo (il disintermediato “metodo Iene”) che in passato tanto piaceva ai neo-eletti a 5 Stelle, quelli che si affollavano, appena arrivati in Parlamento, a fare selfie con l’inviato del programma Filippo Roma, poi autore dei vari j’accuse sui rimborsi non rimborsati nel M5s. Ed erano felici, i neoeletti, “siamo cresciuti con le Iene”, dicevano: cresciuti cioè con il programma che ha trattato, su una scena pre elettorale, temi che incontravano il favore della diffidenza anti scientifica internettiana, poi grillina (vedi No vax e Stamina), e che ha poi fornito, direttamente o indirettamente, gas propellente ad alcune campagne contro potenti e delinquenti, veri e presunti, di questo o quel partito. E però, negli anni, il rapporto M5s-Iene si è fatto ambivalente: inchieste contro il Movimento stesso (non solo “Rimborsopoli”, anche “Firmopoli”), a lato di quelle contro altri. Faceva fede l’auto-immagine da tribunale informale del popolo: “Vuoi denunciare un prepotente? Dillo alle Iene”.

