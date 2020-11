Spirlì: "Basta con i commissari, la Calabria torni ad amministrarsi da sola"

Il presidente facente funzioni della regione attacca il governo: "Il commissariamento è invasivo e non ha prodotto benefici"

Era stata prevista come audizione propedeutica alla nomina di Giuseppe Zuccateli come nuovo commissario ad acta per la gestione della Sanità calabrese, in sostituzione di Saverio Cotticelli. Ma nel giro di pochi giorni, dopo la rinuncia oltreché di Zuccatelli pure di Eugenio Gaudio, l'intervento di Antonio Spirlì, presidente facente funzioni della Regione Calabria, in commissione Affari sociali alla Camera, si è trasformato nell'occasione di ricusare in pieno la gestione commissariale imposta dal governo, che si protrae da anni. "In questi giorni mi sono sentito molto mortificato per quello che è venuto fuori perché tre commissari ad acta hanno dimostrato pubblicamente l'inadeguatezza non solo, probabilmente, personale ma anche dello strumento del commissariamento", ha detto Spirlì. "Credo che il tempo del commissariamento sia giunto alla fine e che sia venuto il momento di riconsegnare ai calabresi l'opportunità di potersi amministrare da soli", ha aggiunto il presidente.

E che la discussione in commissione alla Camera si sia trasformata in una sequela di accuse alla gestione commissariale lo dimostrano pure gli interventi del forzista Roberto Occhiuto, cosentino, secondo cui con il commissariamento della sanità si starebbe compiendo "lo stesso errore che si fa quando si commissariano i comuni. Si delega a un commissario ma poi si lascia libertà di manovra ai dirigenti e alla burocrazia". O della deputata Wanda Ferro, di Fratelli d'Italia, pure lei calabrese, e pure lei contraria all'ipotesi che il governo continui a individuare figure che gestiscano la Sanità regionale. Quasi che, alla vigilia di una partita che confluirà nelle nuove elezioni, tutti gli esponenti locali abbiano capito, dopo l'esclation di dimissioni, che della questione debbano tornare a occuparsene direttamente i calabresi.