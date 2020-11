Calabria, Zuccatelli si dimette: "Dimissionato dal ministro Speranza"

Dopo le polemiche, lascia il commissario ad acta della Sanità calabrese. Atteso a ore il nome del successore. E spunta l'ex rettore della Sapienza Eugenio Gaudio

Dopo giorni di attesa la decisione è stata presa. Giuseppe Zuccatelli si è dimesso da commissario ad acta della Sanità Calabrese e dall’incarico di commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro. A dare la notizia è stata la rete locale Cosenza Channel, che lo ha contattato dopo l’ora di pranzo: "Ho ricevuto la telefonata del ministro Speranza e ho deciso di lasciare l’incarico. Se non sono adatto per fare il commissario ad acta, non lo sono neanche per gestire due aziende così delicate e importanti come quelle di Catanzaro".

"La mia immagine è stata triturata e non c’erano più le condizioni per andare avanti - ha spiegato Zuccatelli - Questo credo che sia chiaro e dunque la soluzione migliore è quella di lasciare gli incarichi. Porto la Calabria nel mio cuore da oltre 20 anni e così sarà anche in futuro, ma la mia esperienza professionale finisce qui». A quanto si apprende, un Consiglio dei ministri è in corso per individuare il nome del successore, con Gino Strada - fondatore di Emergency, in pole postion per il ruolo di commissario.

Ma intanto a fari spenti prende consistenza l'ipotesi di Eugenio Gaudio, cosentino, fino a pochi giorni fa rettore della Sapienza: è il nome per cui spinge il Partito democratico.